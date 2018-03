Rassegna 22.3.2018. Soldi da Gheddafi, Sarkozy va verso il processo

. Facebook, Zuckerberg ammette: “Fatti errori, sono responsabile di quanto accaduto”.“Se non proteggiamo vostri dati non vi meritiamo”. Si dice “pronto a testimoniare al Congresso” e teme per le elezioni di novembre.

Il Messaggero Esteri. Sarkozy indagato e in libertà condizionata per i finanziamenti dalla Libia. Interrogato per 25 ore.

Il Messaggero Politica. Camere, i nuovi nomi dopo i veti. M5S su Fraccaro, avanza Bernini. Gentiloni lascerà dopo l’elezione dei due presidenti.

E nel Pd nasce il correntone anti-Renzi: no al centrodestra però niente Aventino. Nuovo stop M5S a Romani: non voteremo indagati

Il Messaggero Interni. La lettera “tagliata” scuote il Vaticano, monsignor Forte: «Nessuna crepa tra i due papi».

Il Messaggero Interni. Strage di Latina: Antonietta lascia l’ospedale e torna a casa.

Il Giornale Interni. Gallarate, il sindaco caccia i migranti e paga loro i biglietti per Milano.

L’iniziativa del sindaco di Gallarate che allontana i migranti verso Milano. Ma la giunta del capoluogo ribatte: “Ve ne mandiamo duemila”.

Il Giornale Interni. Ex Br libero dopo solo 8 mesi di cella. Per un pasticcio prescritti i reati di Bertulazzi: doveva scontare 27 anni.

Il Sole 24 Economia. USA: Guerra legale al «fondo truffa» che ha bruciato 600 milioni di risparmi. Fondo Usa imploso in due giorni (-80%), migliaia di risparmiatori sul lastrico.