Autobus turistico precipita nel burrone: inferno di lamiere e sangue, almeno 18 morti, decine i feriti

Bus turistico giù dal burrone, è tragedia

Terrificante incidente in Thailandia, un autobus è precipitato in un burrone e sono morte almeno 18 persone. Almeno 30 i feriti.

La tragedia è avvenuta nel distretto di Wang Nam Khieo di Nakhon Ratchasima, che si trova nel Nord Est della Thailandia.

Il bus stava viaggiando verso casa da Sakon Nakhon dopo una giornata in gita a Chanthaburi e portava decine di persone.

Tornavano da una gita. L’ipotesi dei freni rotti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bus turistico è uscito dalla carreggiata vicino ad una curva; le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma potrebbe essere dovuto ad una rottura improvvisa dei freni. Al momento del terrificante incidente l’autobus, come sostenuto da alcuni media del luogo, stava viaggiando su una strada di montagna in discesa: secondo il canale tv Thai PBS, uno dei passeggeri che si è salvato da quell’inferno di lamiere ha sostenuto che un uomo avrebbe avvertito il conducente del fatto che i freni si erano rotti. E potrebbero essere stati proprio i freni non funzionanti a causare quella fuoriuscita di strada improvvisa che ha fatto precipitare direttamente nel burrone il bus.

Decine di corpi intrappolati fra le lamiere

Decine di passeggeri sono rimasti intrappolati dentro il mezzo e sono morti fra le lamiere. Una trentina i feriti, molti sono gravi. I soccorsi sono stati molto rapidi, ma purtroppo molte persone avevano già perso la vita o sono decedute per le ferite gravi riportate.

L’autista è sopravvissuto all’impatto e verrà sentito dalle autorità nei prossimi giorni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.