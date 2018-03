Emma sbarca in Giappone: 21 aprile live a Tokyo

Emma è big in Japan: live in Giappone per l’artista salentina

Possiamo a tutti gli effetti annoverarla tra le eccellenze musicali tricolore: è Emma Marrone, pronta a sbarcare anche in Giappone.

In occasione della terza edizione di “Italia, Amore mio! 2018”, la cantante salentina canterà presso la Camera di Commercio di Tokyo (in una delle aree più prestigiose della cpaitale nipponica: l’area del gruppo Terrada a Tennozu Isle): in occasione del più grande evento dedicato all’Italia in Giappone (un festibal che ha registrato nelle passate edizioni oltre 50.000 partecipanti, Emma Marrone si esibirà davanti a connazionali ma anche ad appassionati giapponesi.

Questi ultimi, potranno frattanto acquistare dal 13 aprile l’ultimo album dell’artista (‘Essere qui’), già certificato disco d’oro.

Quest’anno, il tema dell’evento sarà ‘The Architecture of Beauty’ e sarà un’occasione per raccontare il bello dell’Italia e delle sue eccellenze: tra queste eccellenze, evidentemente, ci sarà anche Emma Marrone.

Ma non solo, Emma va anche in America

Dopo Tokyo, Emma sbarcherà negli States: il 25 aprile, infatti, si esibirà a Las Vegas, in occasione della Billboard Latin Music Week, settimana realizzata grazie alla collaborazione di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e FIMI.

Insomma, sempre di più Emma diviene un nome di richiamo internazionale (come fosse una Laura Pausini qualunque…).