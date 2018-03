Autocisterna contro auto: muoiono Thomas, 4 anni, la mamma di 24 anni e la nonna

, ha perso la vita assieme alla mamma, ed alla madre di lei,. Una tragedia terribile dopo un incidente stradale avvenuto vicino al campo sportivo di Laterza, quandohasu cui viaggiava questa famiglia di Ginosa. L’impatto è stato terribile, le due donne ed il piccolo sono morti. “Il ferito è il conducente della vettura e versa in gravissime condizioni. Le vittime e il ferito, a quanto si è appreso, apparterrebbero tutti allo stesso nucleo familiare” si legge sui giornali locali.

Il conducente dell’autovettura, T.G., di 62 anni, è in condizioni molto gravi e si trova ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata, a Taranto.

Il conducente dell’autocisterna invece ha riportato delle ferite ma non gravi. Ora i vigili urbani stanno cercando di ricostruire come si sia svolta la dinamica del terribile incidente che è avvenuto in contrada Ninni, sulla strada provinciale per Santeramo in Colle, provincia di Bari.

Nella violenza dell’impatto il camion che portava il latte si è ribaltato ed ha schiacciato l’auto.

Il sindaco di Ginosa ha preannunciato il lutto cittadino nel suo paese, dove c’è tanto dolore ed incredulità per una strage così sanguinosa sulle strade, che ha spazzato via una famiglia intera.

