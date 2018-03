Le dichiarazioni di Anna Tatangelo fanno infuriare Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è ancora folle d’amore per Anna Tatangelo

Il retroscena sull’intervista di Anna Tatangelo e la riappacificazione in vista

Dopo mesi di voci ed indiscrezioni sulla separazione,ha svelato in esclusiva su ‘‘ ( in questo articolo spieghiamo approfonditamente la posizione della cantante ) che il rapporto d’amore con il cantante neo melodico è giunto alla fine e che non ci sono possibilità di un riavvicinamento. Queste parole hanno ferito nell’orgoglio Gigi che in questi giorni è andato a meditare sul proprio futuro alle terme ed ha chiuso per un periodo i contatti con il mondo. Ma come mai l’artista campano ha reagito in questo modo alle parole della ex compagna se la separazione è definita da tempo? A rispondere a questa curiosità è un articolo pubblicato sul settimanale ‘Chi’ dove viene spiegato che la coppia stava realmente cercando un riavvicinamento e che le parole di Anna hanno spiazzato Gigi.

Secondo quanto rivelato da ‘Chi‘, l’intervista che tanto ha fatto discutere risalirebbe a due mesi e mezzo fa, periodo in cui la coppia aveva preso una pausa. Negli ultimi tempi, secondo fonti vicine ai due artisti, la situazione era migliorata ed i due stavano provando a ricucire lo strappo un passo alla volta, ma la pubblicazione dell’intervista, opportunamente rilasciata in occasione dell’inizio di ‘Celebrity Masterchef‘, avrebbe fatto crollare i precedenti tentativi di riappacificazione. Sul settimanale di gossip, infatti, si legge: “Quello che valeva due mesi e mezzo fa non vale più oggi e per questo le parole di Anna hanno totalmente spiazzato Gigi”.

Insomma, l’intervista avrebbe generato incomprensioni e fatto riemergere le distanze con fatica ricucite ed ora è Gigi quello che non risponde alle chiamate: “Gigi si è chiuso in un inspiegabile silenzio. Non risponde ai messaggi che gli invia la compagna, non prende le distanze pubblicamente dalle durissime provocazioni della figlia” – si legge su ‘Chi’, dove viene anche aggiunto- “ha deciso di partire all’improvviso per trascorrere qualche giorno di riposo in solitudine alle Terme di Saturnia”. Questa reazione del cantante, secondo il curatore del servizio, ha indispettito Anna, la quale ha ripreso le distanze ed ha deciso di trasferirsi con il figlio a Sora dai genitori.