Presunta possessione demoniaca: donna fa yoga sul balcone di casa- VIDEO

. Una donna molto giovane è stata vittima di una presunta possessione demoniaca e ha iniziato a fare yoga posizionandosi sul davanzale del balcone della sua abitazione e agitandosi in maniera convulsa. La cosa ha chiaramente attirato (e preoccupato) i passanti che sono poi riusciti a portarla in salvo. Esiste un video che documenta tutto l’accaduto e che è stato messo in rete lo scorso weekend.

Donna posseduta, spunta il video di quei momenti

La presunta possessione di questa giovane donna è stata documentata in un video che dura poco più di tre minuti. La donna, in abiti casalinghi (maglietta e shorts) si arrampica sul davanzale del balcone di casa sua (al primo piano di una palazzina, in Florida), rischiando anche più volte di cadere all’interno dello stesso balcone. Qualche passante le rivolge alcune domande chiedendole cosa stia facendo, se stia facendo yoga e additandola come pazza. Il video si conclude con il suo salvataggio avvenuto grazie all’intervento di un gruppo di 5-6 uomini che, dopo essere riusciti a procurarsi una scala, riescono a raggiungere il balcone della donna ed a convincerla a desistere. Successivamente la donna viene portata via in ambulanza per accertamenti.

Possessione demoniaca o uso di droghe?

Non è chiaro cosa sia successo dopo il trasporto della donna in ospedale. Il video, comunque, è diventato virale ed è stato commentato molte volte da diversi utenti. Alcuni, come anche uno dei soccorritori (l’idraulico John Krobatsch, che ha caricato il video online), credono che la donna abbia agito sotto effetto di stupefacenti. Altri hanno fatto dei parallelismi con il film “L’esorcista”, proprio a causa delle espressioni facciali della ragazza che sembrava simile a quella delle vittime esorcizzate sul set cinematografico.

