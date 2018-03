Superenalotto, estrazione oggi 22 marzo 2018 LIVE: arriverà il 6? Jackpot di 117.200.000 euro

Nessun sei e il jackpot del Superenalotto continua – inesorabile – a crescere: siamo giunti ad un jackpot di 117.200.000 euro. E’ questa infatti l’enorme cifra in palio nell’estrazione di oggi giovedì 22 marzo 2018. Al momento, si tratta attualmente del quinto jackpot più alto di uttti i tempi: il quarto jackpot della storia (aggiudicata da due fortunati, a Parma e Pistoia, nel febbraio del 2010) si avvicina sempre di più.

Nell’ultimo concorso – quello di martedì 20 marzo 2018 – nessuno s’è aggiudicato il sei ma nemmeno il 5+1.

Quatro fortunati hanno invece indovinato 5 numeri, vincendo un premio di 49.828,91 €.

Questa la combinazione vincente della estrazione del 20 marzo 2018 (concorso n.34/2018) del Superenalotto Combinazione vincente 43 9 44 48 33 20

Numero Jolly 8

Numero Superstar 5

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile morire divorati da uno squalo o precipitare a bordo di un aereo o di esordire in Serie A (e si tratta di eventi altamente improbabili). Giocate quindi con estrema moderazione.

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto del 22 marzo 2018