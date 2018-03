Violentissimo incidente: torna dalla pausa pranzo e si schianta contro un altro veicolo

Un ragazzo di ritorno dalla pausa pranzo è sopravvissuto incredibilmente ad un incidente surreale avvenuto intorno alle 15 nella zona industria le di Modica, all’altezza della contrada Fargione. Il giovane era a bordo della sua Peugeot 206 e stava tornando sul luogo di lavoro dopo aver pranzato (ad una velocità sostenuta, data la dinamica dell’incidente) quando è stato colpito con violenza da una Fiat 500 che giungeva in perpendicolare nella sua direzione.

Ad avere la peggio nello scontro è stata proprio l’auto del ragazzo: in seguito al forte urto la Peugeot 206 si è prima sollevata su due ruote, quindi ribaltata diverse volte. Per fortuna il guidatore è rimasto in vita e sebbene abbia riportato diverse fratture a causa dell’incidente, non è in pericolo di vita. Il ragazzo è stato portato immediatamente in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato. Solo un forte shock per il guidatore della Fiat 500, il quale è rimasto illeso. Sul luogo sono giunte le pattuglie dei Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente ed effettuare i rilevamenti del caso. Al momento non sono state diffuse notizie a riguardo, dunque non è chiaro di chi sia stata la colpa del rocambolesco scontro.

Questo il luogo in cui si è verificato l’incidente