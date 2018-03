Il dramma dell’ex campione: muore il figlio di soli 5 anni

«Mio figlio Santi è morto. Devo essere io a darvi questa orribile notizia, in segno di gratitudine per tutte le dimostrazioni di sostegno e di affetto ricevute da parte vostra. Se ne è andato in pace, consapevole della missione che ha compiuto in questi cinque anni di vita.

Così l’ex portiere spagnolo di Real Madrid e Valencia, Santiago Canizares, dà il triste annuncio della dipartita del figlio di appena cinque anni, morto a causa di una grave malattia che non gli ha dato scampo. Lottava da un anno contro la morte, ma nelle ultime settimane aveva avuto una ricaduta ed era peggiorato notevolmente.

Il figlio Santi aveva appena cinque anni: era malato da un anno

Immediati i messaggi di affetto e vicinanza da parte delle squadre in cui aveva giocato, Real Madrid, Celta e Valencia. Tramite i loro profili ufficiali, hanno fatto le condoglianze alla famiglia.

Mayte Garcia, moglie e madre di Santi, ha postato una foto su Instagram del piccolo, scrivendo «mio amore, mia vita, mio angelo. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato e per la pace che stai lasciando nel mio cuore. Respirerò e vivrò anche per te. Sarai sempre qui. Ti amo».

La sofferenza di una famiglia

Ci uniamo nel cordoglio e facciamo le nostre più sentite condoglianze a questa famiglia distrutta dal dolore, costretta ad affrontare la perdita più atroce che ci sia.