La pioggia causa il panico: diversi terribili incidenti sulle autostrade siciliane

Tamponamento a catena sulla Catania-Palermo

Nel corso della notte l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia ha causato 4 incidenti sulle autostrade siciliane che collegano le tre province più importanti. Tre di questi si sono verificati sulla Palermo-Catania, in tre posizioni differenti ma a poca distanza l’uno dall’altro. Sicuramente quello più spettacolare è stato quello avvenuto in direzione Palermo all’altezza di Scillato: uno degli automobilisti ha dovuto frenare bruscamente, la poca visibilità (causata sia dalla pioggia che dall’orario, il tratto è scarsamente illuminato) e l’asfalto scivoloso hanno fatto si che le auto che sopraggiungevano finissero addosso al malcapitato generando un tamponamento a catena. Dieci le auto coinvolte in tutto, per fortuna però nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato ferite gravi.

Gli altri tre tamponamenti sulle autostrade siciliane

Altri due gli incidenti avvenuti nella notte sulla Catania-Palermo, il primo in direzione Palermo si è verificato all’altezza dell’innesto sull’autostrada della Statale 626 di Caltanissetta: un guidatore ha perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato ed è andato a scontrarsi contro il guardrail distruggendo l’auto, anche in questo caso l’automobilista è uscito illeso. Il secondo si è verificato invece in direzione Catania, all’altezza di Termini Imerese, come nel primo caso il guidatore ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada ma non riportando ferite gravi. Un incidente anche sulla Palermo-Messina, al chilometro 167: due auto sono entrate in contatto tra loro, anche in questo caso nessun ferito grave.