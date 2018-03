Roma, allarme voragini: due auto vengono inghiottite dall’asfalto – Video

Si apre un’altra voragine a Roma, inghiottite due auto

Continuano senza soluzione di continuità i problemi legati alle buche nella capitale, dopo la segnalazione della voragine apertasi in via Alghero (poi prontamente ricoperta) a distanza di qualche ora ecco che se ne apre un’altra alla circonvallazione Appia, davanti agli sguardi sbigottiti dei passanti che hanno filmato la scena.

In un video postato su ‘Cronaca Vera‘ è possibile vedere l’esatto momento in cui il manto stradale frana letteralmente inghiottendo due auto parcheggiate, una Fiat Panda e una Alfa Romeo. Il crollo dell’asfalto all’interno della voragine era stato preceduto dall’allarme di una delle due auto, scattato nel momento in cui il terreno si è inclinato facendole fare un balzo. Sul luogo era già presente una pattuglia della Polizia che ha assistito alla scena senza poter far nulla.

Successivamente all’accaduto gli agenti hanno recintato la zona per evitare che qualche cittadino potesse involontariamente finire all’interno dell’enorme buco. Quindi hanno chiamato i Vigili del Fuoco affinché intervenissero per estrarre le auto dalla voragine.

Voragine in Circonvallazione Appia, l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo sul luogo dell’incidente ed hanno estratto le due auto dalla voragine, questa la nota ufficiale diramata dai pompieri: “Dalle 15.00 squadre del Comando di Roma stanno intervenendo in Circonvallazione Appia n°97, per una voragine sulla sede stradale. Il personale VVF, prontamente intervenuto, ha iniziato l’opera di recupero delle due autovetture, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo, rimaste in bilico sulla voragine (larga 3 metri per 5 metri, profonda circa 6 metri). Sul posto presente l’Autorità competente”.

FS