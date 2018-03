Terribile schianto sulla Statale: muore un carabiniere

Il suo nome era Alessandro Borlengo. Il carabiniere stava trasportando un detenuto moldavo. L’incidente è avvenuto in provincia di Cuneo, in una borgata di San Martino di Bra. La gazzella dei carabinieri si è scontrata frontalmente con una Ford Focus: alla guida c’era una donna.

Incidente frontale: per Alessandro Borlengo non c’è stato niente da fare

L’altro carabiniere non sembra in pericolo di vita, ma è stato ferito in modo grave e ora si trova ricoverato in Riabilitazione all’ospedale di Cuneo. Immediati i soccorsi: è stato trasportato all’ospedale in elicottero. Era presente un terzo carabiniere, che riporta ferite non gravi, così come il detenuto.

I tre carabinieri stavano trasportando il detenuto al tribunale di Asti, dove si sarebbe dovuta svolgere l’udienza di convalida. La donna alla guida dell’altra auto non aveva segnalato la svolta a sinistra e non aveva segnalato la precedenza.

Il cordoglio del Ministro della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri

L’appuntato 43enne lascia, purtroppo, una moglie e due figli.

Si è espressa a riguardo il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, dicendosi «vicina alla moglie e ai due figli dell’Appuntato e a tutti i Carabieri, che vivono questo momento di lutto e sacrificio condiviso da tutte le Forze Armate».

Anche il generale Claudio Graziano ha espresso il suo cordoglio alla famiglia.