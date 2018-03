“Avevo dei meningiomi al cervello, li ho curati così”: la storia di una paziente che ha sconfitto il male

“Avevo dei meningiomi al cervello, li ho curati in due ore”. E’ la storia incredibile raccontata da una paziente, Lucia Bianco, che ha scritto un post su Facebook per rivelare a tutti la sua vicenda e provare a essere d’aiuto per chi soffre dello stesso problema.

La signora Bianco aveva scoperto con una risonanza di avere dei meningiomi al cervello. Dopo un primo momento di comprensibile smarrimento, Lucia comincia a rivolgersi a diversi specialisti che valutano la possibilità dell’operazione, pur tenendo presente che i rischi in questi casi sono piuttosto alti.

Gamma Knife, la tecnica che ha ridato la vita a Lucia

“Decidiamo cosi’ di lasciare i meningiomi al loro posto – scrive la signora Bianco – poi capita di incontrare una dottoressa del S.Lucia, le parlo dei miei problemi e mi suggerisce di rivolgermi al San Raffaele a Milano al reparto di neurochirurgia del Prof. Mortini, lei lo conosceva perche’ aveva affrontato lo stesso mio problema in famiglia poi risolto in modo non invasivo”.

Il prof.Mortini rassicura la signora e le dice che i meningiomi si possono curare con una tecnica particolare, il Gamma Knife, ovvero dei raggi gamma. “Alle 8 del mattino mi preparano con la struttura che vedere nella foto – continua Lucia Bianco – mi fanno sdraiare sul lettino di un macchinario che assomiglia ad una TAC e dpo 2 ore e’ tutto finito …i meningiomi non ci sono piu’, tolgono il”casco” e mi portano in reparto, dopo 5 ore mi rilasciano e prendo l’aereo per Roma. Fine”.

“Ci sono due Italie? – si chiede la paziente – Una che si ferma al Lazio e quella dal Lazio in giu’?”.