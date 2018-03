Ferragni-Fedez, la prima poppata social del figlio Leone conquista i followers

Il video girato da papà Fedez

Il piccolo, nato il 20 marzo a Los Angeles dall’unione del rapper(al secolo Federico Leonardo Lucia) e della fashion blogger, è venuto alla luce soltanto da pochissimi giorni ed è già una. In realtà, non ha mai smesso di esserlo visto che lavissuta dalla coppia si può definire. Non poteva che essere così anche perche è stata postata sui social.

È stato Fedez ad immortalare la compagna ed il neonato in quello che è un diventato un video virale. La ripresa è molto dolce e mostra la prima poppata del piccolo Leone che viene resa pubblica, per la gioia dei followers. Il video, pubblicato sulla pagina Instagram di Chiara Ferragni, dura soltanto pochissimi secondi. La prima inquadratura è per mamma Chiara, seduta sul divano a seno nudo mentre Leone, tra le sue braccia, prende il latte materno. Accanto a loro Fedez, di cui viene inquadrata soltanto la parte inferiore del corpo (tra l’altro riconoscibile dall’elevato numero dei suoi tatuaggi) e il cagnolino della coppia che lecca teneramente il padrone. Anche Fedez ha postato sul suo profilo la foto dell’allattamento.

Maria Mento