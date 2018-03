Terribile schianto sulla provinciale: violento impatto tra due auto, tre feriti

E’ dovuto intervenire anche l’elisoccorso per soccorrere le tre persone rimaste ferite a causa di un grave incidente stradale avvenuto su una provinciale. Lo schianto si è verificato sulla Sp1 var, percorso stradale che collega Caravate a Gemonio, realizzato allo scopo di evitare di transitare nel centro storico del comune di Gemonio.

Violento scontro tra due veicoli sulla provinciale, tre persone soccorse

Due mezzi sono rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto per cause ancora da chiarire e, complessivamente, tre persone: un 53 enne ed un uomo e una donna di 60 anni. Immediatamente è decollato un elicottero del 118 da Milano per soccorrere uno dei feriti, in condizioni piuttosto serie, e trasportarlo rapidamente in ospedale; le forze dell’ordine, nella fattispecie i carabinieri di Luino, hanno invece chiuso parte della provinciale a causa dei veicoli distrutti.

I soccorsi sul posto

Dalla sede di Varese sono giunti anche i vigili del fuoco che, insieme ai sanitari, hanno soccorso i feriti, concentrandosi in particolare su uno dei tre, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Inevitabilmente il traffico ne ha pesantemente risentito, considerato il fatto che l’incidente si è verificato alle 8 del mattino, orario nel quale la provinciale era piuttosto trafficata. I feriti sono stati portati negli ospedali di Varese e di Cittiglio.

Daniele Orlandi