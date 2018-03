Tradisce la moglie con l’amante, lei arriva con i figli e scoppia la rissa

Una storia di tradimento finita molto male. E’ accaduto a poca distanza dalla fiera di Padova, in un albergo nel quale un 52enne ha dato libero sfogo alla passione in compagnia dell’amante, finchè non è stato scoperto dalla moglie che ha pensato bene di stupirlo con effetti speciali.

Rissa davanti ad un albergo tra moglie tradita, marito e amante di lui

Si è infatti presentata davanti al B&B hotel di via Pescarotto insieme ai figli e la situazione è ben presto degenerata, poichè dalle parole si è passati ai fatti tanto da rendere necessario l’immediato intervento dei carabinieri per placare la violenta rissa. La moglie, di origine in cinese, lo ha infatti sorpreso in dolce compagnia e ha dato il via alla sua vendetta, il tutto davanti agli altri ospiti della struttura e ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena a bocca aperta.

Il personale dell’hotel ha chiamato i Carabinieri

Y.L., 51enne di origine cinese, era ‘reduce’ da una nottata trascorsa con una connazionale 38enne, sua amante, e stava per fare rientro a casa ma la moglie, che evidentemente nell’ultimo periodo aveva monitorato i suoi spostamenti, aveva già scoperto tutto e gli ha fatto trovare davanti all’albergo l’intera famiglia, con i due figli nati in Italia. E’ accaduto intorno alle 10 di ieri mattina: l’incontro è degenerato in una vera e propria rissa, con la moglie che ha aggredito l’amante ed il marito, mentre il personale di servizio contattava i carabinieri.

La denuncia

Nessuno ha riportato serie ferite, ad eccezione di qualche contusione ma le forze dell’ordine hanno emesso una denuncia a piede libero nei confronti di cinque persone, per rissa.

Daniele Orlandi