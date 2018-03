Lutto nel mondo del basket, muore un importante protagonista della pallacanestro italiana

Stroncato da un infarto

Il mondo dellaitaliana perde un importante protagonista., all’età di 60 anni,. Giocatore attivo tra gli anni ’80 e ‘90 del secolo scorso, ha militato nella massima serie e ha portato a casa uncon la Nazionale guidata da(Mosca 1980).

Marco Solfrini è stato stroncato da un infarto che l’ha colto mentre si trovava alla fiera di Parma. Il lutto improvviso è avvenuto nella giornata di ieri 24 marzo. L’ex campione è stato ricordato da Matteo Bonetti (Basket Brescia Leonessa): “Per me Marco era come un fratello, una persona buona e umile che viveva per la pallacanestro. Una leggenda della pallacanestro bresciana e nazionale, ma soprattutto una persona gentile ed educata, con la quale amavo scambiarmi sempre delle opinioni. Una persona sempre positiva, capace con il suo esempio e il suo lavoro di far crescere la pallacanestro a Brescia”. Anche il Presidente Giovanni Petrucci si è detto dispiaciuto e commosso per la dipartita di Solfrini e ha espresso la sua vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

Marco Solfrini, la carriera

La carriera di Marco Solfrini è iniziata nel 1977, quando (appena 19enne) approdò nel Basket Brescia. Qui giocò fino al 1982. Le quattro stagioni successive (1982-1986) le passò giocando tra le fila della Virtus Roma, per poi passare all’A.P.U. Udine (1986-1988) e al Fabriano Basket (1988-1991). Marco Solfrini si ritirò dal gioco attivo nel 1994. L’ultima sua squadra di club fu la Mens Sana Siena, dove era approdato nel 1991. Ha continuato a militare in altre squadre, a livello dilettantistico, dopo il suo ritiro e ha vinto diversi titoli con la Nazionale Italiana Master (over 45, over 50 e over 55). Dal 2009 ha ricoperto il ruolo di team manager presso la Basket Brescia Leonessa.

Maria Mento