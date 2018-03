Pronostici Serie B 32esima giornata: una tripla da oltre 20 volte la posta

Dopo lungo tempo torniamo con i pronostici di NewNotizie.it: una rubrica un tempo attesissima torna sulle pagine del quotidiano. Scriveremo durante il weekend e durante le principali competizioni europee, nella speranza di potervi dare qualche interessante imbeccata.

Vi ricordiamo frattanto, come nel caso del Superenalotto e delle altre lotterie, di giocare con moderazione.

Ma veniamo ai pronostici odierni: nella giornata della pausa della Serie A per gli impegni delle nazionali (con l’Italia che ha affrontato l’Argentina e dovrà affrontare l’Inghilterra), ci soffermeremo sui pronostici del campionato cadetto, giunto alla 32esima giornata con un Empoli in corsa per la promozione diretta e un Frosinone in corsa col Palermo per la seconda piazza per salire in Serie A (la squadra che non arriverà seconda, dovrà partecipare alla lotteria dei playoff).

Nota metodologica: selezioneremo, in questa occasione e nelle prossime, solo match che giocano in contemporanea, per evitare le brutte sorprese che possono accadere a chi indovina una serie di match e poi perde la scommessa per un eventuale posticipo (si tratta una delle situazioni più beffarde si possano immaginare. E non è raro capiti)

I pronostici di NewNotizie.it per la 32esima giornata di Serie B

Per questa 32esima giornata di Serie B, abbiamo deciso di proporvi una interessante tripla.

Cremonese-Virtus Entella X (3.40): la Cremonese, dopo una buona parte di campionato in zona play off, s’è assestata a metà classifica, mentre la squadra di Chiavari lotta nel pantano della zona play off. Nell’ultima gara la Virtus Entella ha vinto in casa contro il Parma, mentre la Cremonese ha pareggiato in casa del Brescia (quinto pareggio nelle ultime sette gare). Perché non puntare anche in questo caso sul pareggio, considerando che nei precedenti la X è il segno che s’è presentato con maggiore frequenza?

Pescara-Empoli over 2,5 + goal (1.95): l’Empoli primo parrebbe volare verso la Serie A, il Pescara dopo il cambio in panchina (Zeman ha lasciata la compagine abruzzese dopo una seconda parentesi non esaltante come la prima quando riuscì a salire in Serie A) naviga nelle acque di metà classifica. La combo goal + over 2,5 potrebbe essere quella giusta, considerando le bocche di fuoco che giocano nella compagine toscana e considerando la sua non impeccabile difesa (rete violata negli ultimi quattro match).

Palermo-Carpi over 2,5 + goal (3.25): il Palermo era dalla vigilia una delle principali squadre accreditate per la promozione e a tutt’ora si trova a meno tre (con una gara da recuperare) dal Frosinone secondo. A guardare i precedenti, la combo over + goal (quotata ad oltre 3) potrebbe non essere così impossibile: nelle ultime quattro gare disputate tra siciliani ed emiliani entrambe le compagini hanno segnato e se è vero che negli ultimi quattro incontri disputati dal Carpi la porta è rimasta inviolata, è anche vero che stavolta avranno a che farà con un attacco decisamente più impegnativo.

Quota totale tripla: 21.54

(Le quote sono tratte da Bet365, potrebbero variare a seconda del bookmaker)