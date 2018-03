Schianto in scooter: muore un diciottenne

Un tragico incidente è avvenuto a Montebelluna, nelle vicinanze del Duomo, in provincia di Treviso. È accaduto il 22 marzo, nel pomeriggio inoltrato. Una coppia di ragazzi, giovanissimi, sono rimasti coinvolti. Simone Giupponi e la fidanzata Asia sono stati centrati da una macchina. I due erano sul motorino. Simone si era subito rialzato, dopo l’incidente, e aveva cercato di capire le condizioni della sua fidanzata. Dei testimoni li hanno soccorsi subito e hanno chiamato il 118.

Simone era perfettamente vigile e cosciente, dopo l’incidente; camminava, parlava, respirava. Lamentava solo un dolore alla gamba, ma nulla di grave.

L’incidente gli è stato fatale

I due sono stati soccorsi immediatamente e si erano diretti all’Ospedale per fare gli accertamenti del caso. Nulla, almeno agli inizi, avrebbe potuto fare presagire il triste epilogo che sarebbe avvenuto sabato.

La salute di Simone si è aggravata nel giro di qualche ora. I traumi riportati, purtroppo, gli sono stati fatali. Il cuore ha smesso di battere nella giornata di sabato.

Simone Giupponi era un ragazzo disponibile, dolce e affabile

I familiari e i conoscenti del diciottenne lo ricordano come un ragazzo solare, simpatico, iscritto all’Ipsia Carlo Scarpa di Montebelluna. Il suo hobby erano i motori e proprio questi gli sono stati fatali.

Asia, la fidanzata, che non ha riportato nessuna ferita, lo ricorda in un post commovente su Facebook: «Vola in cielo come solo tu sai fare, amore mio. Sarai sempre nel mio cuore. Ti amo, angelo mio, resti sempre dentro di me».