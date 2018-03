Terribile schianto, l’auto contro un albero: illeso il conducente 19enne, gravissima la fidanzata

Schianto a Pordenone, 19enne gravissima

Terrificante schianto a Pordenone: un giovane di 19 anni ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un albero. Il giovane è fortunatamente rimasto illeso ma la sua fidanzata è in condizioni disperate.

In fatto è avvenuto a mezzanotte di sabato, in via Riviera, a Pordenone. Il giovane, un pakistano di 19 anni, ha perso il controllo della sua Bmw, per cause che sono ancora da accertare.

L’auto quindi si è andata a schiantare contro un albero a poca distanza dal ponte Adamo ed Eva.

Impatto violentissimo, auto distrutta

Nell’impatto, che è stato violentissimo, l’auto del ragazzo si è accartocciata attorno all’albero. La macchina è rimasta completamente distrutta: il 19enne pakistano che era alla guida è salvo ed anzi illeso, ma la sua fidanzata, una 19enne di origine rumena, è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Ferito anche un altro ragazzo che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto. I due sono stati portati in ospedale in codice rosso dopo che sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di estrarli dalle lamiere accartocciate dell’auto, tagliando il tetto e le portiere della Bmw.

Sul posto del terribile incidente anche le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi dell’incidente, e per cercare di comprendere come possa essersi svolta la dinamica dello schianto.

R.M.