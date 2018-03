Ancora una giornata di lutto a Roma. Non ce l’ha fatta l’anziano di 81 anni che quest’oggi è stato travolto su via Anagnina, sul tratto di strada che va verso via Seminara. La Lancia Y che ha centrato in pieno la vittima era guidata da una donna di 67 anni.

La signora si è subito fermata per prestare soccorso all’anziano e ha immediatamente allertato la Polizia locale. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo al Policlinico di Tor Vergata, dove è arrivato in codice rosso.

Troppo gravi le ferite riportate dall’81enne

I medici le hanno provate tutte, ma ogni tentativo di salvare la vita all’81enne si è rivelato vano. Troppo gravi le ferite riportate in seguito all’impatto con la Lancia Y: la vittima è stata sbalzata per alcuni metri.

La conducente del mezzo, come da prassi in questi casi, è stata sottoposta a controlli per verificare l’eventuale assunzione di alcool o droga. L’esatta dinamica del tragico investimento verrà stabilita in seguito ai rilievi scientifici effettuati dalla Polizia locale.

Un bilancio, quello delle vittime della strada, che si fa sempre più pesante a Roma: nell’ultimo mese sono morte già sei persone. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto lo scorso 15 marzo, a Tor Bella Monaca, quando fu una Lancia Y guidata da un 27enne a centrare in pieno un pedone.

(Foto d’archivio)