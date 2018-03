La morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore romano morto questa notte all’età di 60 anni, ha lasciato un grande vuoto nel mondo della televisione italiana.

Diversi i programmi di successo da lui condotti, sempre in Rai, come ad esempio: “Luna Park”, “Per tutta la vita”, “Cominciamo bene”, “I fatti vostri” o “L’Eredità”. Oltre ai programmi condotti, però, lo ricordiamo come un personaggio poliedrico capace di adattarsi ad ogni situazione in ogni contesto, anche quello più scherzoso e informale. Un esempio su tutti è stata la sua partecipazione al programma “Tale e Quale Show”, condotto dal suo amico e collega Carlo Conti, nel quale ha interpretato diversi ruoli, destreggiandosi sempre con grande maestria e autoironia.

L’imitazione di Piero Pelù

Il programma ha sempre vantato, negli anni, tra la giuria, personaggi dello spettacolo del calibro di Lorettta Goggi, Christian De Sica, Gigi Proietti, Claudio Amendola, Claudio Lippi e anche lo stesso Fabrizio Frizzi.

Frizzi ha infatti partecipato come giudice nella seconda edizione del programma, mentre ha gareggiato come concorrente nella terza e nella quarta. Durante le puntate di quei 2 anni ha interpretato diversi ruoli (come ad esempio quello di Alberto Sordi), ma sicuramente l’esibizione che rimarrà indelebile nei nostri ricordi è la trasformazione in Piero Pelù, il cantante dei Litfiba.

Durante quella esibizione, il conduttore capitolino ha sbalordito tutti con una performance davvero incredibile, mostrando delle qualità canore notevoli.

La performance è visibile seguendo questo link.

Mario Barba