Germania-Russia, la banda sbaglia l’inno. La reazione dei giocatori è virale – VIDEO

La settimana scorsa in Germania, più precisamente a Colonia, si è giocata la partita tra Germania e Russia per la ‘Rugby Europe Championship’, meglio conosciuto come il ‘Sei Nazioni B’, la competizione europea più importante nel gioco del rugby dopo il ‘Sei Nazioni’ stesso.

Nel rugby, così come nel calcio, le due squadre si trovavano in riga sul campo in attesa dell’inno nazionale delle rispettive squadre. Al momento dell’inno russo, la banda inizia a suonare per sbaglio l’inno dell’Unione Sovietica.

La reazione dei giocatori

A prima vista potrebbe sembrare un errore davvero grossolano da parte degli organizzatori tedeschi, in realtà l’inno russo e quello dell’Unione Sovietica hanno la stessa musica ma cambiano le parole.

“Il partito di Lenin, la forza del popolo, ci porta verso il trionfo del comunismo” è, ad esempio, una delle frasi che, per ovvi motivi, non è presente nell’inno russo ma che invece è stata cantata a squarciagola dai giocatori della Russia.

In realtà sono state diverse le reazioni dei giocatori che, inquadrati dalle telecamere internazionali, mostrano dapprima imbarazzo condito da sguardi confusi scambiati tra compagni di squadra, poi qualche risata e infine quasi tutti si sono ritrovati a cantarlo in maniera decisamente appassionata.