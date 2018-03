Morte Fabrizio Frizzi, arriva anche il commovente messaggio di Lamberto Sposini

Morte Fabrizio Frizzi, il messaggio di Sposini e degli altri vip

La morte di Fabrizio Frizzi ha scosso il mondo televisivo. Tra i tanti di messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati sui social dai colleghi diè apparso anche un messaggio scritto dain memoria dell’amico e collega

“Ciao, amico mio. Grazie per esserci stato. Anche nei giorni bui”. Questo il breve e commovente messaggio di commiato scritto da Lamberto Sposini, che ha voluto ancora una volta sottolineare l’umanità, la generosità e la bontà di una persona che non lo ha lasciato solo durante il lungo periodo che è seguito dopo il suo dramma personale.

Gli altri messaggi che si segnalano, nella moltitudine, sono quelli di Carlo Conti, che aveva temporaneamente sostituito Frizzi alla conduzione de “L’eredità” in occasione del primo malora avuto dal conduttore in ottobre, Mara Venier ed Enrico Mentana. Del ricordo di Enrico Mentana abbiamo già diffusamente parlato (qui il link dell’articolo).

La vicenda di Lamberto Sposini

Lamberto Sposini, giornalista e conduttore, ha vissuto un’esperienza molto vicina a quella dell’amico e collega Fabrizio Frizzi. Nel 2011, in occasione delle nozze del principe William con Kate Middleton che il giornalista che avrebbe dovuto seguire in diretta con Mara Venier (per il programma Rai “La vita in diretta”), fu colpito da un ictus. Da quel momento Sposini, che si è in parte ripreso con un lungo e duro percorso riabilitativo (sebbene le sue reali condizione di salute non siano mai state rese di dominio pubblico), non è più apparso in televisione.

Maria Mento