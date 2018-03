Muore Fabrizio Frizzi, il toccante ricordo di Enrico Mentana

E’ il giorno del lutto per la morte di Fabrizio Frizi, uno dei grandissimi della televisione italiana (che rappresentava il raccordo tra la televisione old school e quella moderana) ed è il giorno in cui tutti gli italiani, in una maniera o in un’altra, tributano il loro affetto per il conduttore capitolino.

E così, tra ricordi privati (di cui sicuramente ognuno di noi sarà sommerso, scorrendo la propria timeline di Facebook), balza agli occhi il tributo di un personaggio pubblico che – evidentemente – conosceva bene il conduttore classe 58.

E’ il tributo del direttore del telegiornale de La7 Enrico Mentana che, attraverso la propria pagina Facebook (che spesso serve per ‘blastare’ gli utenti, ma stavolta assume tutt’altra funzione), ha scritto delle parole che confermano le qualità umane del compianto conduttore capitolino: “Fabrizio Frizzi sembrava una persona per bene, di grandi qualità umane, senza l’altezzosità che deriva dalla fama, e un eccellente professionista. Ma se lo conoscevi scoprivi che lo era ancora di più, ed era impossibile non volergli bene”.