Rassegna 26.3. La figlia morente in ospedale è in stanza con una islamica, il padre non può entrare a visitarla

La figlia morente in ospedale è in stanza con una islamica, il padre non può entrare a visitarla. L’Austria in queste ore è sconvolta per il terribile caso di un padre costretto a rinunciare a vedere in ospedale la figlia a causa dei precetti dell’islam radicale. In pratica gli è stato impedito l’ingresso nella stanza in cui si trovava la figlia ventenne, gravemente malata di sclerosi multipla, perché l’altra signora ricoverata – una musulmana radicale – non desiderava la presenza di un uomo in camera.

Repubblica Interni. Addio a Fabrizio Frizzi, eterno ragazzo della tv. L’annuncio della famiglia: morto nella notte a Roma. Aveva 60 anni.

Il Messaggero Politica. Salvini: «Al governo anche con M5S. Ricucire l’Italia partendo

dal Sud».

Il Messaggero Interni. Roma, operato per un tumore, muore dissanguato. E i medici falsificano la cartella clinica.

Il Messaggero Esteri. Cremona, italiano prende un volo per Istanbul e scompare nel nulla.

Il mattino Esteri. Terremoto al largo dell’Indonesia, magnitudo 6.4: allarme tsunami.

Il Giornale Interni. Bimba morta di malaria: indagata un’infermiera “È stato errore umano”.

Leggo Interni. Treviso. Cade con lo scooter con la fidanzata: Simone muore a 18 anni. Strazio social di Asia: “Vola in cielo come sai fare, tu amore mio”.

Il Mattino Interni. Napoli, la svolta di Pasqua: niente agnelli e capretti nelle macellerie.

Il Fatto Quotidiano Interni. Domenica delle Palme, Papa Francesco: “Giovani non fatevi manipolare e anestetizzare. Non restate zitti, gridate”.