Terribile incendio nel centro commerciale, decine di vittime, 41 morti sono bambini

Terribile incendio nel centro commerciale, 53 morti

Un terrificante incendio in un centro commerciale di Zimnyaya Vishnya a Kemerovo, in Siberia, ha causato circa 53 di morti e 43 feriti: decine di morti sono bambini. Purtroppo anche 69 persone risultano, al momento, disperse, e si teme possano andare ad incrementare il numero delle vittime. Fra i dispersi anche tanti bambini. Non sono note le cause dell’incendio che probabilmente è scoppiato nel cinema, dove si trova anche un centro ricreativo per bambini ed un piccolo zoo.

Strage di bambini

I numeri delle vittime continuano a cambiare nel tempo, le operazioni sono ancora in

corso. Secondo le ultime notizie sono quasi 50 le vittime appurate dell’incendio, la maggior parte – almeno 41 – sarebbero bambini. Ma non solo: mancano all’appello ancora decine di persone e purtroppo la strage potrebbe assumere connotati ancora maggiori.

200 persone sono state fatte evacuare e decine di persone sono state portate in ospedale.

Alcune registrazioni riportano che diverse persone si sono gettate dalle finestre per cercare di salvarsi dalle fiamme.

Tra le vittime anche moltissimi animali: infatti nel centro commerciale Zimnyaya Vishnya c’erano circa 200 animali in un piccolo zoo fra volpi, procioni, istrici, conigli e scoiattoli.

L’allarme non funzionante

Ancora non si sa come abbia avuto origine il terrificante incendio. Per ora è stato appurato che l’incendio è partito nella zona del cinema dove si trovava anche il centro ricreativo per bambini. Inoltre l’allarme antincendio non sarebbe scattato per motivi non noti e questo ha fatto sì che moltissime persone si rendessero conto dell’incendio solo all’ultimo momento. Dopo l’incendio è crollato un padiglione del centro commerciale.

E’ stata aperta un’inchiesta da parte di Vladimir Puchkov, il ministro delle Situazioni di Emergenza. Il presidente Vladimir Putin è stato informato dell’emergenza.