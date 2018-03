Terribile incidente, tir si schianta contro scuolabus con studenti disabili a bordo- VIDEO

. Un terribile incidente stradale ha coinvolto un tir munito di autocisterna ed uno scuolabus che trasportava disabili. L’incidente risale a quasi una settimana fa (le 15:00 del pomeriggio, ora locale, del 20 marzo 2018) ed è avvenuto nella Carolina del Sud.

La dinamica dell’incidente e il video

Il guidatore del tir ha perso il controllo del suo mezzo dopo aver impattato contro un palo. A quel punto il tir si è messo di traverso, occupando entrambe le corsie della carreggiata e colpendo lo scuolabus che proprio in quel momento giungeva viaggiando nel senso opposto di marcia. L’autista del tir ha ottenuto una multa per guida spericolata. Dell’incidente esiste un video – pubblicato dal Daily Mail– girato da una videocamera presente all’interno dello scuolabus, in cui si vede la strada percorsa dal mezzo ed il momento dell’impatto col tir che si era messo di traverso. La scena si sposta, poi, all’interno dello scuolabus mostrando il momento dell’impatto dal punto di vista dei passeggeri. L’autista urla “Oh mio Dio!” e si copre il volto con le braccia; successivamente, si vede quanto fatto dalla stessa donna per calmare i bambini subito dopo il sinistro.

Per fortuna nessun ferito grave

Lo scuolabus trasportava, in quel momento, quattro bambini disabili di una scuola elementare. Per fortuna soltanto uno è stato trasportato in ospedale per aver riportato delle contusioni abbastanza lievi. L’autista dello scuolabus, Tammy Cummings, ha raccontato quanto visto con i suoi occhi: “I bambini erano seduti in fondo ai loro posti. Quando ho visto che la parte posteriore del tir era finita nella nostra corsia sapevo che ci avrebbe colpiti e mi sono portata le mani davanti al volto. Dopo l’incidente abbiamo seguito le procedure di protocollo che bisogna utilizzare con i bambini disabili in questi casi, usando i telefonini per distrarli fino all’arrivo dei soccorsi.”

Maria Mento