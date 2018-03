Tragedia sfiorata in campo: ex campione della Premier League salvato da un...

Martin Skrtel si è guadagnato la reputazione di difensore duro e senza fronzoli durante il suo periodo di otto anni al Liverpool e lo slovacco ha dimostrato di essere un vero guerriero anche durante l’ultimo match che ha disputato.

Il giocatore 33enne era partito con la Nazionale slovacca per il titolo della King’s Cup, un torneo annuale a inviti organizzato in Thailandia, quando, intorno al 27esimo minuto della partita contro la Thailandia riceve una pallonata sulla tempia che gli farà perdere conoscenza per qualche secondo.

Capita immediatamente la gravità della situazione, Ondry Duda, centrocampista e compagno di squadra di Skrtel, si precipita in suo aiuto afferrando la lingua di Skrtel che poteva essere inghiottita da quest’ultimo, causandone la morte per soffocamento.

Martin Skrtel, un vero guerriero

Il team medico si è subito precipitato in campo prendendo il posto di Duda, il quale ha evitato il soffocamento iniziale; Le immagini del video mostrano il giocatore del Fenerbahce che cade a terra come un sacco vuoto dopo che il cross del giocatore thailandese lo prende in pieno sulla tempia.

Incredibilmente, dopo qualche momento a bordo campo, Skrtel è ritornato in campo giocando fino alla metà del secondo tempo della partita che ha visto uscire vittoriosa la sua Slovacchia.

Mario Barba