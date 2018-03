Uomo inghiottito dalle scale mobili: ecco l’incredibile filmato- VIDEO

Metropolitana di Istanbul: l’ incredibile guasto

si è verificato nella stazione della metropolitana Ayazaga a Istanbul ().quando una sorta di voragine si è aperta improvvisamente aperto sotto i piedi dello sfortunato pendolare, inghiottendo l’intera scala. L’incidente è avvenuto lo scorso 27 febbraio.

L’uomo era da poco salito sulla scala mobile che lo avrebbe dovuto portare giù, ai binari, quando questa ha iniziato a dare segni di malfunzionamento. In breve tempo, tutti coloro che erano saliti prima di lui sono caduti (le scale si sono trasformate in una superficie liscia) mentre il malcapitato si è trovato a cadere all’interno di un buco che si è aperto all’interno della striscia mobile, non senza cercare di appigliarsi inutilmente al corrimano. L’incredibile vicenda è stata documentata dai video delle telecamere di sicurezza presenti nella stazione. Nel video si vede anche come tutti i pendolari e viaggiatori si accorgano del malfunzionamento e scelgano di scendere le normali rampe di scale.

Metropolitana di Istanbul, l’arrivo dei soccorsi ed il salvataggio

Mehmet Ali Erik, questo il nome dell’uomo, è rimasto intrappolato all’interno della scala mobile per circa un’ora prima dell’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco lo hanno liberato ed in seguito è stato trasferito in ospedale per dei controlli. Nell’incidente ha riportato delle ferite lievi. Gli addetti alla metropolitana di Istanbul hanno riferito di aver segnalato il malfunzionamento della scala tramite un apposito cartello, ma questo non ha impedito ai viaggiatori di utilizzarla ugualmente con le conseguenze viste da tutti.

