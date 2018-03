Estrazione Superenalotto di oggi, martedì 27 marzo 2018: jackpot di quasi 120 milioni in palio

Ancora nessun sei e il jackpot del Superenalotto cresce: siamo adesso ad un passo dai 120 milioni di euro, con un jackpot di 119.400.000 €. E’ questa la cifra esatta in palio nell’estrazione di oggi martedì 27 marzo 2018.

Nell’ultimo concorso – quello di sabato 24 marzo 2018 – nessun 6 ma un 5+1 da 775.531,85 €.

Sei fortunati hanno indovinato 5 numeri, vincendo un premio di 41.759,41 €.

Di seguito la combinazione vincente dell’ultima estrazione.

La combinazione vincente della estrazione del 24 marzo 2018 (concorso n.36/2018) del Superenalotto

Numeri Vincenti: 81 24 66 2 42 62

numero Jolly 36

numero Superstar 47

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile morire divorati da uno squalo o precipitare a bordo di un aereo o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto imropbabile). Giocate quindi con estrema moderazione.

Rimanete collegati con noi per avere aggiornamenti live circa l’estrazione odierna, tanto del Lotto quanto del Superenalotto.

Ecco i risultati dell’estrazione del 27 marzo 2018 (concorso n.37/2018) del Superenalotto

Intorno alle 20 vi aggiorneremo pubblicando la combinazione vincente del Superenalotto

Ecco tutti i numeri dell’estrazione del Lotto del 24 marzo 2018

Intorno alle 20 vi aggiorneremo pubblicando i numeri usciti su tutte le ruote