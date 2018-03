Governo, Salvini ‘gela’ Di Maio: “Senza Berlusconi nessuna intesa”

“Senza Berlusconi non si fa niente”. Matteo Salvini risponde a Luigi Di Maio e ‘fredda’ il Movimento 5 Stelle: un’eventuale alleanza di governo si fa solo con il Cavaliere, altrimenti ognuno per la sua strada e si torna al voto.

Negli ultimi giorni le voci di una possibile intesa per il raggiungimento di una maggioranza parlamentare tra la Lega e i pentastellati sono diventate sempre più forti, in conseguenza dell’accordo che ha portato all’elezione di Roberto Fico come presidente della Camera e di Maria Elisabetta Casellati al Senato.

Tuttavia, la Lega non intende discostarsi dalla coalizione di centrodestra, che ha ottenuto il 37% delle preferenze nel voto del 4 marzo. Evidentemente a Salvini non è affatto piaciuta l’uscita di ieri del leader e candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, che aveva affermato di essere l’unico Presidente del Consiglio ‘possibile’.

“Senza Berlusconi niente intesa con M5S”

Nella registrazione del programma Porta a Porta, che andrà in onda questa sera, Salvini è fin troppo chiaro. “Se Di Maio dice `o io premier o niente´ non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicendo o io o niente, altrimenti che discussione è?”.

Il numero uno della Lega ha poi confermato che se Di Maio dice no a Berlusconi, non è possibile alcuna trattativa con il Movimento 5 Stelle. “Farò di tutto per far sì che gli italiani abbiano un governo serio il prima possibile – ha detto Salvini – Spero che entro un mese si possa salire al Quirinale a giurare”.