Nuove scosse fanno tremare l’Italia: paura nel centro e a Torino

Dopo qualche settimana di quiete l’torna a tremare con scosse di una cerca intensità, la prima delle quali si è verificata nei pressi dell’ormai solita. Questa notte, infatti, una scossa di intensità 3.0 sulla scala richter ha scosso il sonno degli abitanti di, alimentando l’ormai ricorrente incubo del terremoto. A questa scossa, avvenuta intorno alle 5 del mattino, ne sono succedute due nelle zone limitrofe: la prima 13 minuti più tardi a(provincia di Rieti) di magnitudo 2.4 e la seconda alle 7:38 a Norcia con un’intensità di 2.1. Data la bassa intensità dei sismi non sono stati registrati danni a cose o persone.

Poco fa un’altra scossa di media entità è stata avvertita a Lusernetta, in provincia di Torino: si è trattato di un sisma di magnitudo 3.0 (come quello di questa notte a Macerata) che a causa della scarsa profondità dell’origine della scossa (16 chilometri) è stato avvertito anche nei dintorni del paesino piemontese. Anche in questo caso, per gli abitanti si è trattato semplicemente di un pizzico di paura.