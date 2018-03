Travolto da un’auto mentre era in sella alla sua moto, Daniel muore a soli 24 anni

Daniel non ce l’ha fatta, muore il centauro investito a Bollate

Dopo qualche ora di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano, Daniel Giardina, 24enne originario di Senago (Milano) è morto davanti allo sguardo dei parenti. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, ma il pronto intervento e la corsa tempestiva all’ospedale Niguarda avevano sollevato una speranza su una sua possibile ripresa. Purtroppo, però, il ragazzo non è riuscito a reagire, troppo gravi le ferite riportate, ed è morto nelle prime ore della mattina.

Il secondo incidente fatale per un centauro a Bollate

Daniel Giardina stava percorrendo viale Lombardia a bordo della sua Kawasaki quando, ad un tratto, giunto all’altezza di un incrocio, è stato centrato in pieno da una Opel stationwagon. L’impatto è stato violentissimo ed il centauro è stato sbalzato in aria per poi precipitare rovinosamente sull’asfalto dove ha sbattuto la testa. Immediato l’intervento dell’ambulanza del SOS Novate. Gli operatori si sono resi conto subito della gravità dell’incidente ed hanno trasportato il ragazzo in ospedale in codice rosso. Sul luogo anche una pattuglia dei Carabinieri che si è occupata di effettuare i rilievi del caso e di ricostruire la dinamica dell’incidente.

La morte, stamane, del centauro porta a due vittime il bilancio stradale di questo mese nel solo paese di Bollate: lo scorso 19 marzo, infatti, il postino Bernardo Marrazzo è stato investito in via 4 Novembre mentre lavorava, inutile l’intervento del 118.