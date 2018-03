Auto giù dalla scogliera per 30 metri: una intera famiglia distrutta, 5 morti, anche tre bambini

Auto giù dalla scogliera in California, famiglia sterminata

Tragedia in California dove un’auto è volata giù da una scogliera, uccidendo cinque persone, sembra componenti della stessa famiglia. Il terribile fatto è avvenuto lungo la scogliera della bellissima Pacific Coast Highway, in California, a poca distanza da Mendocino. Un’auto con sopra due donne di West Linn (Oregon) e tre bambini sono morti dopo che la loro auto è uscita da questa strada ed è precipitata da una scogliera, facendo un terribile volo di 30 metri e finendo capovolta e distrutta fra gli scogli.

Tutti morti a bordo

Le autorità hanno confermato che dopo il terribile incidente non si è salvato nessuno. L’intera famiglia a bordo è deceduta nel terrificante volo dalla scogliera.

I corpi sono stati trovati alle 15.40 circa di lunedì da un passante. Per recuperare l’auto ed i cadaveri i vigili del fuoco hanno dovuto aiutarsi con un elicottero.

Mistero sulla dinamica

Ancora da chiarire però l’esatta dinamica dell’incidente, ad esempio perché i tre bambini siano stati trovati fuori dal veicolo (come se non stessero indossando le cinture di sicurezza) mentre le due donne adulte erano dentro l’auto.

Come si vede dall’immagine, il punto dove è avvenuto l’incidente non è a strapiombo sulla scogliera: quindi anche se non c’è il guardrail, c’è uno spazio abbastanza ampio dove è difficile precipitare non intenzionalmente.

Ad ora è noto che le due donne non avevano fatto uso di alcol e droghe e che le condizioni meteorologiche erano stabili.

Sul terrificante incidente che ha distrutto una famiglia è stata aperta un’inchiesta.