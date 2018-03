Rassegna 28.3. Torino, arrestato Elmahdi Halili, dell’ISIS, autore del primo testo di propaganda in italiano 

Repubblica Interni. Arrestato a Torino italo-marocchino militante Isis.

Da Milano a Napoli, perquisizioni in tutta Italia.

Halili, 23 anni, è autore del primo testo di propaganda in italiano. In manette a Foggia presidente di associazione culturale.

ViaggiNews Interni. Terrorismo: La notizia è di pochissimi istanti fa: questa mattina a Torino è stato arrestato un 23enne italo-marocchino con l’accusa di “Partecipazione all’associazione terroristica dello Stato Islamico”. Un’accusa pesantissima e che acuisce quanto ha dichiarato Minniti, ossia che l’allarme per il terrorismo islamico in Italia non è mai stato così alto come adesso.

Repubblica Interni. Fabrizio Frizzi, alle 12 i funerali. In 10mila per l’omaggio alla camera ardente

Il Messaggero Interni. Frontex: «Terroristi infiltrati con falsi passaporti sui barconi di migranti».

Il messaggero Interni. Francesco va a trovare Ratzinger per gli auguri di Pasqua ma sul web si diffonde la notizia della morte di BenedettoXVI.

Il Messaggero Interni. Roma, abusi all’asilo, genitori sotto choc: «Mia figlia diceva il maestro fa un gioco strano».

Il Messaggero Roma. Paura al ristorante, cenano,

non pagano e picchiano la titolare: caccia a due giovani rom.

La Repubblica Sport. Calcio, Sabatini dà l’addio a Suning: un problema in più per il mercato dell’Inter.

Capello lascia lo Jiangsu: per stampa cinese è un esonero.

La Repubblica Tecnologia. Apple, arriva l’iPad “low cost” con penna e cloud gratuito. Chicago, alla Lane Tech School svelato il tablet per studenti e prof a 359 euro. Cook: “Farete grandi cose”.