“Sei ebrea?” e giù di calci e pugni: aggressione antisemita subito da una giovanissima

Bambina picchiata in classe perché ebrea

Il crescente odio razziale ravvisato negli ultimi anni in gran parte dell’Europa ha prima sollevato l’allarme del ritorno al razzismo e successivamente è scomparso dalla cronaca, tornado a far parte della quotidianità tra il silenzio generale. In questi giorni, però, il problema è tornato di dominio pubblico in seguito a due fatti distanti geograficamente e per la portata dell’avvenimento, ma facenti parte di una matrice comune: l’antisemitismo.

Il sentimento di odio nei confronti dei praticanti della religione ebraica dovrebbe essere un triste argomento per i libri di storia, eppure quanto successo in una scuola elementare di Berlino, la ‘Paul-Simmel‘, dimostra che questo astio non solo non è morto ma attecchisce anche tra i più giovani. Un bambino di appena 7 anni ha chiesto ad una coetanea se fosse ebrea, la piccola ha risposto senza problemi di sì, aggiungendo che il padre e la madre erano di fede ebraica ma non erano praticanti, tanto è bastato per scatenare una violenta reazione ai danni della bambina. Il compagno di classe l’ha spinta a terra ed ha cominciato ad insultarla e picchiarla con l’ausilio di altri bambini, tutti di età compresa tra i 7 e gli 8 anni.

La diffusione dell’antisemitismo ed i precedenti recenti

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il motivo di tale aggressione è da collegare ad una dinamica sociale chiamata mobbing religioso perpetrato, a quanto pare, dai bambini musulmani ai danni di quelli con una fede diversa. A confermare che quello di Berlino non è un caso isolato è Marina Chernivsky, portavoce della comunità ebraica giovanile: “Offese, minacce e anche attacchi fisici sono all’ordine del giorno sia nelle scuole elementari, sia negli asili”.

La preoccupazione è che il fenomeno non si limiti semplicemente alle scuole e che possa portare ad altri assassini come quello verificatosi in Francia lo scorso 26 marzo: l’anziana Mireille Knoll, 85enne sopravvissuta alla Shoah, è stata prima accoltellata e poi bruciata viva all’interno del suo appartamento. Proprio la brutale uccisione ha indotto gli inquirenti a pensare che si sia trattato di un omicidio a sfondo antisemita.