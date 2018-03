Croce di Gesù nei cieli di Catania, l’immagine diviene virale: miracolo o bufala?

Un’incredibile foto, che mostra distintamente una nuvola con le fattezze del Cristo in croce, è stata scattata da uno studente catanese in viaggio per Amsterdam.

“Ero seduto sul posto accanto al finestrino e ho visto comparire quella visione. Inizialmente non ho creduto ai miei occhi, così ho chiesto confermai ai miei compagni di posti che increduli non hanno potuto che confermare le mie visioni. Quella in cielo, a 5000 metri di altezza era una croce di Cristo, una visione, un miracolo, chiamatelo come vi pare, abbiamo fatto decine di foto più o meno buone a quella immagine che ha lasciato tutti noi a bocca aperta per alcuni minuti. Subito dopo, si è smaterializzata di fronte ai nostri occhi, causando un senso di grande gioia e rivelazione. Che incredibile emozione.”

La vera storia dietro alla fotografia

La storia in questione era già stata oggetto di discussione in passato in quanto, ad esempio, il nome del ragazzo, Adamo Cadmono, ricorda fin troppo il nome di Adam Kadmon, la figura che compariva nella trasmissione in onda su ‘Italia Uno’, “Mistero”.

In realtà, questa fake news, era stata già riportata tempo fa dal ‘Il Fatto Quotidiano’ ma che aveva come luogo di manifestazione la provincia di Bari. Si tratta dunque di una cosiddetta bufala-zombie; una di quelle fake news che ogni tanto tornano a farsi vedere sul web.

Mario Barba