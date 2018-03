Estrazione Superenalotto giovedì 29 marzo 2018 LIVE: attendi la combinazione vincente con NewNotizie

Ancora nessun sei e il jackpot del Superenalotto cresce ancora: nell’estrazione di oggi giovedì 29 marzo 2018 sono 120.500.000 gli euro in palio.

L’ultimo sei risale allo scorso agosto (concorso numero 91 del primo agosto), quando un fortunato vinse ben 77.735.412,31 euro.

Nell’ultimo concorso, viceversa, nessun 6 né 5+1 ma cinque 5 da 40.016,38 €.

Di seguito la combinazione vincente dell’ultima estrazione.

La combinazione vincente della estrazione del 26 marzo 2018 (concorso n.37/2018) del Superenalotto

Numeri Vincenti: 10 73 16 63 83 35

numero Jolly 20

numero Superstar 66

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile precipitare a bordo di un aereo o di uscire con una super top model o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto imropbabile). Giocate quindi con estrema moderazione.

Ecco i risultati dell’estrazione del 29 marzo 2018 (concorso n.38/2018) del Superenalotto

