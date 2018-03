L’Eredità: la conduzione sarà ripresa da Carlo Conti il 3 Aprile

Il volto noto dell’Eredità, ultimamente, era Fabrizio Frizzi. La sua simpatia aveva totalmente conquistato il pubblico, da casa e non, tanto da piangere, al momento della sua morte, quasi un parente. Il famoso conduttore era di una bontà divina e sapeva divertire chiunque, dai grandi ai piccini.

L’Eredità tornerà in onda il 3 Aprile e alla conduzione ci sarà Conti

Il mondo dello spettacolo lo ha ricordato con grande affetto e tutti piangono la sua morte. Una tragica scomparsa che ci tocca ancora nel profondo. Dopo aver scoperto che il mostro contro cui stava lottando non era operabile, tutti si sono stretti attorno alla famiglia, alla moglie Carlotta e alla piccola Stella, di soli 4 anni.

Fabrizio Frizzi mancherà a tutti coloro che ormai lo adoravano

Tuttavia, per citare i Queen, The Show Must Go On, e la trasmissione televisiva tornerà in onda dal 3 Aprile e alla conduzione avrà il volto storico Carlo Conti. Sarà dura tornare alla conduzione di Conti, per quanto bravo sia, perché, ormai, Fabrizio era entrato nella casa del suo amato pubblico. Come lui stesso aveva ammesso, il lavoro era la sua forza e il sorriso degli altri il suo motore contro la malattia.

Ovunque sia, gli rivolgiamo un ultimo saluto e, ovviamente, un sorriso, come avrebbe voluto lui.