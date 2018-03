Morte sul lavoro: operaio di 52 anni cade da un’altezza di 4 metri

Queste notizie sono sempre più diffuse e, purtroppo, vorremmo non darle mai. È di poco fa la notizia della morte di un operaio di soli 52 anni, che ha perso la vita sul posto di lavoro. L’operaio, di origini napoletane, stava lavorando a un traliccio di una società telefonica, pare la Vodafone, dalle prime indiscrezioni. Era impiegato per una ditta esterna alla società telefonica, che non ne è, pertanto, responsabile.

Non c’è stato nulla da fare per l’operario di 52 anni

L’operaio è caduto da un’altezza di 4 metri, che gli sono stati fatali. Inutili i soccorsi, è morto sul colpo. Non c’è stato nulla da fare. Questi incidenti ci toccano nel profondo e ci fanno riflettere sulle condizioni delle persone sul lavoro. Non sempre sono sicure e molto spesso rischiano la loro vita per portare a casa due soldi in più.

Sarebbe auspicabile una sicurezza maggiore sul lavoro

L’incidente è avvenuto a San Godenzo, vicino a Mugello, in provincia di Firenze. I carabinieri sono subito intervenuti sul luogo per spiegare le dinamiche dell’incidente. Vi aggiorneremo nel corso della serata per ulteriori novità a riguardo. Speriamo che il nuovo governo possa occuparsi maggiormente della sicurezza sul lavoro e rassicurare i propri cittadini.