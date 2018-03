Rassegna 29.3. Rivolta dei detenuti in prigione, è strage: almeno 68 morti

Ansa Esteri. Venezuela: rivolta in una stazione di polizia, 68 morti.

A Valencia, scoppiato anche un incendio. Almeno 68 persone sono morte in una sommossa e in un incendio scoppiati in una stazione di polizia della città venezuelana di Valencia(…) la rivolta sarebbe iniziata quando un detenuto armato ha sparato a un ufficiale a una gamba. E poco dopo è scoppiato un incendio.

Il Messaggero Esteri. Attacco a Trèbes, vegana gioisce per la morte del macellaio del supermercato: fermata.

Ansa Interni. Ossa umane a Porto Recanati, forse anche 15enne scomparsa nel 2010. Giallo nei dintorni dell’Hotel House di Porto Recanati (Macerata).

Ansa Interni. Stalking e lesioni, chiesto giudizio per Bellomo e Nalin.

L’accusa di pressanti vincoli di natura personale ai quali sarebbero state sottoposte alcune ragazze con borsa di studio alla scuola di formazione ‘Diritto e Scienza’.

Ansa Interni. Roberta Ragusa: a più di 6 anni dalla scomparsa ancora non c’è la parola fine. Il 28 marzo si apre il processo di appello per il marito.

Repubblica Interni. Terrorismo, Scoperti contatti in Italia dell’attentatore di Berlino.

5 mandati d’arresto e perquisizioni in diverse zone.

Il blitz vicino a Latina, il Sequestro documenti.

Repubblica Politica. Lega-M5S, lite su premier: “Così si torna al voto”. Salvini sfida Di Maio: “Gli mancano 90 voti, a noi solo 50”.

Repubblica Turismo. Valtur avvia i licenziamenti:

da Favignana a Sestriere, villaggi vacanze verso la chiusura.

L’annuncio della proprietà ai sindacati. Il Mise: ci sono gruppi italiani e stranieri interessati a rilevare il gruppo.