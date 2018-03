Roberta Ragusa, chiesti 20 anni di carcere per il marito Antonio Logli al processo d’appello

Antonio Logli, condanna richiesta ma senza prove schiaccianti

È iniziato nella giornata di ieri, 28 marzo 2018, ildavanti alla Corte d’assise d’Appello diche deciderà le sorti di, l’unico indagato per la scomparsa della moglie. La donna è scomparsa nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio 2012, all’età di 43 anni, e non è mai stata ritrovata né morta né viva.

L’udienza di è tenuta a porte chiuse e dopo un primo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista (14 marzo) causa uno sciopero dei penalisti. Antonio Logli, che si è sempre dichiarato innocente, era già stato condannato in primo grado di giudizio (e con rito abbreviato) a 20 anni di carcere con l’accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Per la prima volta ieri in aula si è presentato anche Daniele Logli, il figlio oggi 21enne della coppia. Proprio una lettera di Daniele sarebbe una delle novità difensive di questo processo d’appello, ma molti l’hanno ritenuta essere tardiva e tendenziosa. Nella lettera Daniele perora la causa dell’innocenza del padre. Filippo Di Benedetto, Sostituto Procuratore Generale di Firenze, ha chiesto per Logli la conferma della condanna. La sentenza, però, non è stata pronunciata. Il tutto è stato rinviato al 14 maggio prossimo.

Roberta Ragusa: un mistero irrisolto

La scomparsa di Roberta Ragusa, che oltre al marito ha lasciato due figli, inizialmente è stata giudicata come un caso di allontanamento volontario da San Giuliano Terme, ove viveva con la famiglia. La vita coniugale della coppia Logli-Ragusa era infatti tutt’altro che serena: Antonio Logli maltrattava continuamente la moglie e la tradiva ripetutamente. Tutte cose che, ad un certo punto, avevano quasi reso concreta la pista dell’allontanamento di Roberta. Diverse altre prove e testimonianze hanno portato ad individuare in Antonio Logli il suo omicida; l’uomo avrebbe ucciso Roberta Ragusa e ne avrebbe poi distrutto il corpo. L’omicidio sarebbe stato compiuto per gelosia. Roberta Ragusa avrebbe scoperto la tresca sentimentale tra il marito e Sara Calzolaio, ex baby sitter dei figli, avrebbe litigato col marito che l’avrebbe così uccisa.

Maria Mento