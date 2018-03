Claudio Amendola su Salvini: “Più capace di tutti i politici degli ultimi vent’anni”

In alcuni casi, cambiare idea è sinonimo d’intelligenza.

E’ evidentemente intelligente il noto attore capitolino Claudio Amendola.

Notoriamente uomo di sinistra (con tanto di endorsement nei confronti di Giuliano Pisapia nemmeno un anno fa), Claudio Amendola pare abbia cambiato opinione su Matteo Salvini.

In maniera decisamente drastica, se è vero che circa tre anni fa nacque una diatriba tra i due per un corto in cui l’attore de I Cesaroni faceva ironia circa l’accoglienza che Salvini avrebbe ricevuto alla Garbatella (quartiere di Roma storicamente di sinistra, dove sono ambientati i Cesaroni). E Salvini dal canto suo aveva replicato: “Caro Claudio, tu, nel mio quartiere di Milano sarai sempre il benvenuto. Io alla Grabatella sono stato invitato e ci andrò. Sono gli ignoranti come te con un ricco conto in banca i veri razzisti. È facile pontificare quando non si ha un problema di casa popolare, di mutuo, di disoccupazione, di mezzi pubblici insicuri”.

A distanza di anni, però, la piroetta: Claudio Amendola apprezza l’operato del leader della Lega.

E lo ha dichiarato durante una ospitata nel programma de La7 ‘L’aria che tira’. Interpellato circa il possibile accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, l’attore captiolino ha dichiarato: “Io penso che sia i 5 Stelle, ma soprattutto la Lega, e soprattutto negli ultimi anni, con un Salvini che si è dimostrato più capace di tutti i politici degli ultimi vent’anni, senza ombra di dubbio questo proprio, hanno occupato quello spazio, sono andati, si sono fatti vedere, hanno cercato di rappresentare gli operai, hanno cercato di sposarne le richieste, le esigenze e soprattutto sono stati presenti”.

E se la frase può essere letta come emblema di onestà intellettuale da parte dell’attore, c’è chi sul web parla d’opportunismo. Voi chbe ne pensate?