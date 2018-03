Il giudice va via, loro lo fanno dentro l’aula di tribunale. La telecamera riprende tutta la scena

La telecamera del sistema di videosorveglianza di un’aula di tribunale ha catturato il momento in cui una donna ha deciso di dare piacere al suo compagno subito dopo che il giudice ha emesso un verdetto contro l’uomo.

Nel filmato si vede la donna che si china verso il suo amante per praticargli del piacere orale. L’incredibile scena si è verificata nel tribunale distrettuale di Sovetsky nella città di Rostov, in Russia. La coppia si è fermata solo quando una guardia di sicurezza ha fatto il suo ingresso nella stanza.

L’uomo è stato accusato di oltraggio alla corte

Non è chiaro se la guardia abbia visto esattamente ciò che stava accadendo: nelle immagini si nota il membro della security che dice qualcosa alla coppia e poi va via. I media russi hanno poi riferito che altre tre persone erano nella stanza mentre si svolgeva l’atto sessuale, anche se nelle riprese non si notano altri individui. Secondo quanto riferito dai media locali, il giudice si era appena ritirato in una stanza separata per ragionare sul verdetto.

Non è chiaro quale fosse il reato commesso dall’uomo che si trovava come imputato nell’aula di tribunale. Tuttavia, in seguito a quanto accaduto con la sua focosa amante, è stato anche accusato di oltraggio alla corte e rischia una multa fino a 80.000 rubli (oltre 1100 euro) o una pena detentiva di quattro mesi.