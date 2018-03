Paura per Arnold Schwarzenegger: operazione d’urgenza al cuore per l’attore-governatore

TMZ, il noto magazine sul gossip americano, ha riportato che il celebre attore Arnold Schwarzenegger è stato operato d’urgenza al cuore. Non è nuovo a problemi simili: nel 1997, aveva affrontato un lungo intervento per sostituire la valvola aortica. I medici non l’avevano ritenuta un’operazione necessaria, in quel momento, ma Schwarzenegger aveva voluto affrontarla ugualmente, soprattutto per la giovane età e per evitarsi possibili danni futuri. I problemi al suo cuore derivano da una condizione congenita e nulla hanno a che fare con l’assunzione di steroidi.

Un intervento non è andato a buon fine

L’attore settantenne, indimenticabile per il suo ruolo in Terminator, di recente si era sottoposto a un intervento di sostituzione del catetere, che tuttavia non era andato a buon fine. Da qui la paura: poco dopo, è stato operato al cuore. Il fatto sarebbe avvenuto al Cedars-Sinai-Medical Center di Los Angeles. Non si hanno ancora notizie ufficiali sulle sue condizioni, ma pare che Schwarzenegger sia, per adesso, stabile. I familiari non hanno rilasciato nessun comunicato ufficiale per rassicurare i fan.

Nessuna notizia ufficiale, per ora, sulle sue condizioni di salute

Speriamo che giungano presto notizie più approfondite e che siano, soprattutto, ottime per la sua salute. Vi terremo aggiornati.