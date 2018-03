Si uccidono lanciandosi sotto un treno. Su Facebook sembravano la coppia perfetta

Le loro bacheche Facebook erano piene di selfie che testimoniavano una splendida armonia di coppia. Ma dietro quegli scatti così felici si celava un “mal di vivere” che piano piano si è mangiato entrambi.

E’ la storia di Melissa Wood e Christopher Linley, 27 anni lei, 34 lui, che avevano fatto credere a tutti di vivere una storia d’amore come molte altre, fatta di felicità e serenità. Invece la verità era un’altra, ed era rappresentata da una depressione che ha impedito alla coppia di riuscire a guardare avanti.

Per questo hanno deciso di farla finita. Hanno voluto farlo insieme, prendendosi per mano, quasi a suggellare quell’unione che li ha accomunati nella sofferenza. Alle 20:23 di martedì scorso, Melissa e Cristopher hanno deciso di lanciarsi insieme sotto un treno che stava transitando sul binario 1 della stazione di Doncaster, in Gran Bretagna.

Sono rimasti in stazione due ore prima del tragico gesto

Le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza hanno accertato che i due amanti erano arrivati in stazione un paio d’ore prima. Per tutto il tempo hanno girovagato, alla ricerca forse di qualche risposta, o più semplicemente del coraggio per compiere quel tragico gesto. Fino a quel momento che ha messo fine per sempre al loro tormento.

Le forze dell’ordine britanniche stanno cercando di raccogliere alcune testimonianze per chiarire i motivi che possono aver spinto Melissa e Cristopher a compiere un gesto così estremo.