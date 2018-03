Terribile incidente in A4: Sv rimane schiacciato tra due tir, muore una donna

La dinamica del grave incidente

Uno schianto tremendo, che non ha lasciato scampo ad una donna. E’ accaduto sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i comuni di Arluno e Marcallo Mesero, ad ovest di Milano: l’incidente è stato provocato da un tir che ha improvvisamente rallentato per imboccare la superstrada Malpensa-Boffalora non valutando il fatto che un Suv Jaguar preso a noleggio stesse prendendo la medesima uscita, alle sue spalle ed innescando così un grave tamponamento a catena. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Novara, che ha effettuato una fitta serie di rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, un secondo camion non si è accorto delle manovre in corso davanti a lui.

L’autista avrebbe sterzato, non accorgendosi che tir e suv stessero per svoltare: l’impatto è stato violentissimo e fatale. L’automobile è stata sbalzata via, scagliata contro il mezzo pesante davanti, schiacciata così tra i due camion. Tra le lamiere c’era Enrica B. una donna del 1962 di Lerici, ma nata a Torino, per la quale purtroppo non c’è stato nulla da fare; i sanitari giunti tempestivamente in loco non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E’ stato invece soccorso il figlio 17enne della donna, che si trovava a bordo del veicolo, e che ha riportato ferite non gravi. Il ragazzo è stato portato in codice giallo all’Ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita. Illesi invece i conducenti dei due autoarticolati: entrambe hanno rifiutato i soccorsi.

Code fino a 4 chilometri sull’A4

Il grave sinistro è avvenuto poco dopo le 9 del 29 marzo, ed inevitabilmente il traffico, a quell’ora ancora molto intenso, ne ha pesantemente risentito. Sul tratto autostradale in direzione Torino sono stati registrati forti rallentamenti, con code fino a quattro chilometri. Ci sono volute diverse ore per rimuovere le lamiere rimaste sull’asfalto ed i mezzi interessanti dal gravissimo incidente.

Daniele Orlandi