Dramma sulla A1: tornavano a casa per le vacanze, quando si schiantano contro un tir

Sull’autostrada A1 Roma-Napoli si segnala un incidente mortale. Un uomo di 36 anni, originario di Afragola, in provincia di Napoli, stava tornando a casa per le festività pasquali insieme ad altre tre persone, che riportano diverse ferite ma non sembrano in pericolo di vita.

I quattro stavano viaggiando a bordo di una Audi. L’auto si è schiantata contro un tir.

Non c’è stato nulla da fare per il 36enne

L’incidente sarebbe avvenuto nel territorio di Colfelice, un tratto di strada compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo. Gli altri automobilisti hanno subito chiamato i soccorsi; sono state diverse le ambulanze che si sono trovate a sfrecciare nella A1. I soccorritori hanno trasportato i feriti nell’ospedale di Cassino. I Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale sono subito intervenuti per recuperare l’auto, che è in fase di accertamenti, e sgomberare il traffico.

Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente

È stato segnalato qualche rallentamento, che è rientrato qualche ora dopo. È ancora ignota la modalità dell’incidente. La polizia è già al lavoro per fare chiarimenti e comprendere come sia possibile che una persona che stava tornando a casa per festeggiare serenamente una festività in famiglia abbia perduto la vita in questo modo.

Foto di Frosinonetoday.