La Corea del Nord prepara un altro test nucleare? la preoccupante allerta del Giappone

La Corea del Nord sta preparando un nuovo test nucleare realizzando un tunnel sotterraneo? l’allerta arriva dal Giappone, il cui ministro degli esteri Taro Kono ha dichiarato, ‘La Corea del Nord sta facendo tutto il possibile per prepararsi al prossimo test nucleare. Attualmente sta scavando un tunnel in un’area sulla quale è stato effettuato il precedente test, dalla quale sta estraendo terra’.

La denuncia del Giappone: Corea del Nord sta preparando tunnel sotterraneo

La denuncia arriva pochi giorni dopo la promessa, da parte del leader nordcoreano Kim Jong-un, di fermare il processo di nuclearizzazione se le minacce militari statunitensi dovessero fermarsi. Alla fine del 2017 però aveva sottolineato che il suo Paese era una vera potenzia nucleare, parole arrivate a seguito del lancio di un nuovo missile in grado di colpire, potenzialmente, chiunque sul pianeta.

Perchè si fanno i test nucleari sotto terra?

I dispositivi nucleari vengono spesso testati anche sottoterra per impedire che il materiale radioattivo rilasciato in seguito all’esplosione, raggiunga la superficie andando a contaminare l’ambiente; inoltre questo metodo garantisce anche un certo grado di segretezza. Il rilascio di radiazioni da un’esplosione nucleare sotterranea, effetto noto come ‘sfogo’, potrebbe peraltro fornire indizi sulla composizione del missile e sulle sue dimensioni. La Corea del Nord ha già effettuato diversi test di questo tipo, uno dei quali non è andato a buon fine: lo scorso anno infatti in un sito nucleare sotterraneo si è verificato il collasso di un tunnel, a causa del quale hanno perso la vita decine di persone.

Daniele Orlandi